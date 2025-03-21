Под Киевом банда торговала людьми под видом реабилитационного центра

Под Киевом в заложниках держали 31 человека. Дом, где удерживали людей против их воли, не имел необходимых условий и был замаскирован под реабилитационный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины .

Так, злоумышленники, которые оказались держателями реабилитационного центра, забрали у пострадавших мобильные телефоны и документы, держали их в антисанитарных условиях и не позволяли выходить даже за пределы двора.

В общей сложности правоохранители задержали трех человек, которые организовали на территории Киевской области торговлю людьми.

"Организовал преступную деятельность 45-летний уроженец Днепропетровской области, который арендовал в одном из поселков Киевской области частный дом. Он привлек к сотрудничеству своих товарищей - мужчину и женщину", - рассказали правоохранители.

Те подыскивали на местных железнодорожных вокзалах граждан, находящихся в затруднительном положении, и предлагали им лечение в "реабилитационном центре", обещая жилье, питание, а также лечение от алко- и наркозависимости.

"На самом деле вместо обещанного лечения сообщники закрывали граждан в арендованном доме, забирали телефоны и документы и держали в антисанитарных условиях", - продолжили в полиции.

Каждый день мужчин заставляли работать на строительных площадках по 11 часов в день, а женщин - обслуживать дом и готовить еду из просроченных продуктов. В случае попытки побега над потерпевшими совершали физическое и психологическое насилие.

Известно, что никаких средств за выполненную работу потерпевшие не получали, зато злоумышленники зарабатывали на их труде около 400 тыс. гривен в месяц.

"Всего правоохранители освободили из трудовой эксплуатации 31 человека, среди которых 6 женщин и 25 мужчин в возрасте от 21 до 60 лет, а во время обысков изъяли "черновые" записи, оружие и 5 автомобилей", - отметили в Нацполиции.

Подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.