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У Закарпатській області не можуть підрахувати результати виборів через отруєння

Новини » Вибори 2019    25.07.2019 - 11:48
У Закарпатській області не можуть підрахувати результати виборів через отруєння
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Близько 10 членів ОВК отруїлись

На окружній виборчій комісії №70 не можуть підрахувати результати виборів в Раду, бо його члени отруїлись. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Як зазначається, до лікарів звернулось 6 людей. Нині 4 членів ОВК в інфекційному відділенні свалявської лікарні. Стількі ж лікуються вдома.

"Через що отруїлися люди точно не знають, але припускають, ймовірніше проблеми через олів'є, його їли всі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня Центральна виборча комісія розпочала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками щодо результатів виборів в Раду. 

Як повідомляло РБК-Україна, попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.

Зазначимо, народні депутати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють у новий склад Верховної ради після виборів в Раду.

Крім того, в Луганській області на виборчому окрузі №103 після підрахунку голосів брат Віктора Медведчука Сергій програв на позачергових виборах. 

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