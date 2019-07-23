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ЦВК розпочав приймати оригінали протоколів

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 12:02
ЦВК розпочав приймати оригінали протоколів
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Першими здали протоколи 37-ий округ Дніпропетровської області та 146-ий округ Полтавської області

Центральна виборча комісія розпочала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками щодо результатів виборів в Раду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Першими здали протоколи 37-ий округ Дніпропетровської області та 146-ий округ Полтавської області. Так, наразі у Центрвиборчкомі триває безперервне засідання з прийняття оригіналів протоколів з результатами голосування.

"Протокол ОВК про підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу № 45. Кількість бюлетенів для голосування, одержаних ОВК: 43 400 тис.", - доповіла представник ОВК № 45.

За даними ЦВК, у 146-му окрузі Полтавської області переміг самовисуванець Юрій Шаповалов. За нього проголосували 27,08% виборців. Друге місце у кандидата від партії "Слуга народу" Фелікса Уріна. 

Також за данимим електонних протоколів ЦВК, у 37-му окрузі Дніпропетровської області переміг самовисуванець Дмитро Шпенов, за нього проголосували 34,70% виборців. Друге місце у кандидата від "Слуги народу" Ігоря Фартушного.

Нагадаємо, віце-прем'єр Володимир Кістіон програв іншим кандидатам на позачергових виборах у Верховну Раду на 11-му мажоритарному окрузі у Вінницькій області. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик програв на виборах у 85-му окрузі, а міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак - у 124 окрузі.

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