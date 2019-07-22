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Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють у новий склад Ради

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 19:11
Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють у новий склад Ради
Фото: Михайло і Дмитро Добкіни (УНІАН)

Добкіни не повернуться в Раду 9-го скликання

Народні депутати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють у новий склад Верховної ради після позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦВК.

Як повідомляється, політична партія "Опозиційний блок", в якій Михайло Добкін перебуває на 15-му місці в партійному списку не проходить 5% бар'єр.

Також його брат Дмитро, який балотувався в харьковскои виборчому окрузі №178, йде третім з 16,38% підтримки. На даному окрузі вже підраховано 98,75% протоколів.

Відзначимо, в даному окрузі лідирує кандидат від партії "Слуга народу" Олександр Литвинов.

Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють у новий склад РадиНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Луганській області на виборчому окрузі №103 після підрахунку третини голосів брат Віктора Медведчука Сергій програє на позачергових виборах в Раду.

Крім того, Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала понад 75% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. За партію "Слуга народу" проголосували 42.77% виборців, за "Опозиційну платформу - За життя" - 12.09% виборців, а за партію "Європейська солідарність" - 8.35% виборців. Четверте місце посідає партія "Батьківщина", за яку проголосували 8.08% виборців. Закриває п'ятірку партія "Голос"(6.12%).

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