Результати виборів в Раду: кого підтримують по округам (список)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Офіційні результати виборів ЦВК має оприлюднити до 5 серпня

Як свідчать попередні результати виборів в Верховну раду (за даними 59,77% опрацьованих протоколів в округах), серед мажоритарників найбільшою підтримкою користуються кандидати від партії "Слуга народу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.

Так, за результатами опрацювання 59,77% протоколів по мажоритарним округам, лідирують кандидати від "Слуги народу" - 127 осіб, 49 кандидатів-самовисуванців, від "Опозиційної платформи - За життя" - 7 кандидатів, від "Опозиційного блоку" - 5, від "Європейської солідарності" по округам підтримали двох кандидатів, від "Голосу" - також двох і від "Батьківщини" - двох, від "Самопомочі", "Свободи" та партії "Біла Церква разом" - по одному кандидату.

Зазначимо, наразі ЦВК продовжує опрацьовувати протоколи, тому відомості про окремих кандидатів можуть змінитися. Разом з тим, за результатами опрацювання 100% протоколів в окремих округах наразі вже є 11 переможців. Це три кандидати від "Слуги народу" (Ігор Герасименко, Артем Чорноморов та Дмитро Микиша), шість самовисуванців (Максим Єфімов, Олександр Ковальов, Валерій Лунченко, Ігор Молоток, Юрій Шаповалов та Олег Кулинич), та по одному кандидату від "Опозиційного блоку" (Муса Магомедов) та "Свободи" (Оксана Савчук).

Кандидати-лідери по мажоритарним округам:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідно до даних обробки 50,24% протоколів за списками до парламенту проходять 122 кандидати від "Слуги народу", 37 кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя", 25 кандидатів від "Європейської солідарності", 23 - від "Батьківщини" та 18 - від "Голосу".