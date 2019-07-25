В Закарпатской области не могут подсчитать результаты выборов из-за отравления

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Около 10 членов ОИК отравились

На окружной избирательной комиссии №70 не могут подсчитать результаты выборов в Раду, потому что ее члены отравились. Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Как отмечается, к врачам обратилось 6 человек. Сейчас 4 членов ОИК в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же лечатся дома.

"Из-за чего отравились люди точно не знают, но предполагают, вероятно проблемы из-за оливье, его ели все", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.

Как сообщало РБК-Украина, предыдущие результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

Отметим, народные депутаты Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной рады после выборов в Раду.

Кроме того, в Луганской области на избирательном округе №103 после подсчета голосов брат Виктора Медведчука Сергей проиграл на внеочередных выборах.