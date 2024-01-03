На Закарпатье семья отравилась угарным газом, трое пострадавших
Фото: на Закарпатье семья отравилась угарным газом, трое пострадавших (Виталий Носач, РБК-Украина)
В одной из квартир многоэтажки города Чоп на Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.
Среди пострадавших:
- мальчик 2020 года рождения;
- мать и отец вышеупомянутого мальчика 1989 и 1991 годов рождения.
"Женщина вместе с ребенком госпитализирована в детскую больницу. Мужчина от госпитализации отказался", - пишет ГСЧС.
Сейчас точные причины происшествия устанавливаются.
Как уберечь себя от поражения угарным газом
Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса. Среди симптомов поражения:
- головная боль;
- тошнота;
- учащенное дыхание;
- слабость, чувство усталости;
- головокружение;
- спутанность сознания.
Как уберечь себя от отравления:
- не оставлять включенными газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения использует только предназначенные для этого приборы. Ни в коем случае не используйте для этого газовую плиту;
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы;
- в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
- часто проветривайте помещение;
- установите прибор для определения концентрации угарного газа;
- не сжигайте в печи или камине ничего, если к ним не подключена вентиляция;
- не используйте генераторы на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.
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