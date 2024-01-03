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На Закарпатье семья отравилась угарным газом, трое пострадавших

Среда 03 января 2024 15:45
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На Закарпатье семья отравилась угарным газом, трое пострадавших Фото: на Закарпатье семья отравилась угарным газом, трое пострадавших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В одной из квартир многоэтажки города Чоп на Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Среди пострадавших:

  • мальчик 2020 года рождения;
  • мать и отец вышеупомянутого мальчика 1989 и 1991 годов рождения.

"Женщина вместе с ребенком госпитализирована в детскую больницу. Мужчина от госпитализации отказался", - пишет ГСЧС.

Сейчас точные причины происшествия устанавливаются.

Как уберечь себя от поражения угарным газом

Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса. Среди симптомов поражения:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • учащенное дыхание;
  • слабость, чувство усталости;
  • головокружение;
  • спутанность сознания.

Как уберечь себя от отравления:

  • не оставлять включенными газовые приборы без присмотра;
  • для обогрева помещения использует только предназначенные для этого приборы. Ни в коем случае не используйте для этого газовую плиту;
  • регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы;
  • в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
  • часто проветривайте помещение;
  • установите прибор для определения концентрации угарного газа;
  • не сжигайте в печи или камине ничего, если к ним не подключена вентиляция;
  • не используйте генераторы на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.

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