На Закарпатье семья отравилась угарным газом, трое пострадавших

В одной из квартир многоэтажки города Чоп на Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Среди пострадавших: мальчик 2020 года рождения;

мать и отец вышеупомянутого мальчика 1989 и 1991 годов рождения. "Женщина вместе с ребенком госпитализирована в детскую больницу. Мужчина от госпитализации отказался", - пишет ГСЧС. Сейчас точные причины происшествия устанавливаются. Как уберечь себя от поражения угарным газом Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса. Среди симптомов поражения: головная боль;

тошнота;

учащенное дыхание;

слабость, чувство усталости;

головокружение;

спутанность сознания. Как уберечь себя от отравления: не оставлять включенными газовые приборы без присмотра;

для обогрева помещения использует только предназначенные для этого приборы. Ни в коем случае не используйте для этого газовую плиту;

регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы;

в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;

часто проветривайте помещение;

установите прибор для определения концентрации угарного газа;

не сжигайте в печи или камине ничего, если к ним не подключена вентиляция;

не используйте генераторы на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.