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В Сумской области семья отравилась угарным газом, есть погибшие

Воскресенье 24 декабря 2023 10:02
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В Сумской области семья отравилась угарным газом, есть погибшие Фото: в Сумской области семья отравилась угарным газом, есть погибшие (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 23 декабря, в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Сумской области.

Информация об отравлении угарным газом поступила в 20:35.

"23 декабря, в 20:35 поступила информация об отравлении угарным газом семьи из 4-х человек в одном из помещений многоквартирного дома в городе Глухов", - пишет ГСЧС.

Согласно предварительной информации, среди погибших мужчина и его сын. Жена и дочь сейчас находятся в больнице.

Как уберечь себя от поражения угарным газом

Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса. Среди симптомов поражения:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • учащенное дыхание;
  • слабость, чувство усталости;
  • головокружение;
  • спутанность сознания.

Как уберечь себя от отравления:

  • не оставлять включенными газовые приборы без присмотра;
  • для обогрева помещения использует только предназначенные для этого приборы. Ни в коем случае не используйте для этого газовую плиту;
  • регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы;
  • в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
  • часто проветривайте помещение;
  • установите прибор для определения концентрации угарного газа;
  • не сжигайте в печи или камине ничего, если к ним не подключена вентиляция;
  • не используйте генераторы на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.

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Сумская область ГСЧС
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