В Сумской области семья отравилась угарным газом, есть погибшие
Вчера, 23 декабря, в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Сумской области.
Информация об отравлении угарным газом поступила в 20:35.
"23 декабря, в 20:35 поступила информация об отравлении угарным газом семьи из 4-х человек в одном из помещений многоквартирного дома в городе Глухов", - пишет ГСЧС.
Согласно предварительной информации, среди погибших мужчина и его сын. Жена и дочь сейчас находятся в больнице.
Как уберечь себя от поражения угарным газом
Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса. Среди симптомов поражения:
- головная боль;
- тошнота;
- учащенное дыхание;
- слабость, чувство усталости;
- головокружение;
- спутанность сознания.
Как уберечь себя от отравления:
- не оставлять включенными газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения использует только предназначенные для этого приборы. Ни в коем случае не используйте для этого газовую плиту;
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы;
- в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
- часто проветривайте помещение;
- установите прибор для определения концентрации угарного газа;
- не сжигайте в печи или камине ничего, если к ним не подключена вентиляция;
- не используйте генераторы на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.
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