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В Ужгороде семья отравилась угарным газом: среди пострадавших трое детей

Ужгород, Пятница 03 ноября 2023 15:15
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В Ужгороде семья отравилась угарным газом: среди пострадавших трое детей Фото: в Ужгороде семья отравилась угарным газом, среди пострадавших трое детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Ужгороде целая семья отравилась, вероятно, угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Сегодня в полночь к чрезвычайникам Закарпатья поступило сообщение от медиков о том, что в одном из частных домов города пять человек отравились, вероятно, угарным газом", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, среди пострадавших двое детей возрастом 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец. В настоящее время они находятся в реанимации детской больницы.

Также госпитализирована мать. детей Отец от госпитализации отказался.

"Призываем в период отопительного сезона быть внимательными и осторожными в обиходе, ведь соблюдение простых правил может спасти жизнь", - подчеркнули спасатели.

Пожары, взрывы газа и отравление угарным газом в Украине

Напомним, 8 октября во Львовской области от отравления угарным газом погибли пять человек. Медикам удалось спасти жизнь двум детям.

4 октября в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.

Как выяснилось в ГСЧС, в квартире на третьем этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя.

Кроме того, недавно мы писали, что в Винницкой области из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены.

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ГСЧС Газ Ужгород
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