В Ужгороде семья отравилась угарным газом: среди пострадавших трое детей
В Ужгороде целая семья отравилась, вероятно, угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"Сегодня в полночь к чрезвычайникам Закарпатья поступило сообщение от медиков о том, что в одном из частных домов города пять человек отравились, вероятно, угарным газом", - говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, среди пострадавших двое детей возрастом 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец. В настоящее время они находятся в реанимации детской больницы.
Также госпитализирована мать. детей Отец от госпитализации отказался.
"Призываем в период отопительного сезона быть внимательными и осторожными в обиходе, ведь соблюдение простых правил может спасти жизнь", - подчеркнули спасатели.
Пожары, взрывы газа и отравление угарным газом в Украине
Напомним, 8 октября во Львовской области от отравления угарным газом погибли пять человек. Медикам удалось спасти жизнь двум детям.
4 октября в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.
Как выяснилось в ГСЧС, в квартире на третьем этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя.
Кроме того, недавно мы писали, что в Винницкой области из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены.
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