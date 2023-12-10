"Тихий убийца". В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом

Украинцам необходимо осторожно пользоваться генераторами, горелками и печками, поскольку есть риск отравления угарным газом. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться ряда правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве объясняют, что в случае недостатка кислорода и неполного сгорания топлива в отопительных приборах создается угарный газ. Когда человек поддается его влиянию, молекулы угарного газа вытесняют кислород из организма и приводят к отравлению.

"Самая большая опасность заключается в том, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют “тихим убийцей”. Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным", - уточняют в Минздраве.

Как заподозрить отравление угарным газом

Если во время нагревания помещения при помощи любого неэлектрического прибора вы начали ощущать головную боль, тошноту, слабость, усталость, учащенное дыхание, головокружение и спутанность сознания, речь может идти об отравлении угарным газом.

Сильный дефицит кислорода (гипоксия) в результате такого отравления может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.

Что делать в случае отравления

Нужно выключить все неэлектрические приборы и открыть окна, чтобы проветрить помещение, и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

Если у вас или ваших близких есть признаки отравления угарным газом, то необходимо вызвать бригаду скорой помощи по номеру 103 и выйти на свежий воздух.

"Лучшая помощь при отравлении угарным газом - длительное вдыхание кислорода. Но такую терапию проводят в условиях медицинского учреждения", - уточняют в Минздраве.

Как уберечься от отравления

Не оставляйте без надсмотра включенные газовые приборы.

Для обогрева помещения нужно использовать только предусмотренные для этого приборы.

Регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов.

В комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине.

Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.

Часто проветривайте помещение, где есть газовые приборы.

Установите детектор угарного газа - прибор для определения его концентрации в воздухе.

Не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция.

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