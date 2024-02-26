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Двое детей в Черновицкой области отравились угарным газом

Черновицкая область, Понедельник 26 февраля 2024 13:16
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Двое детей в Черновицкой области отравились угарным газом Фото: в Черновицкой области госпитализировали двоих детей из-за отравления угарным газом (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Двое детей из Черновицкой области отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня в больницу в город Вижница госпитализированы двое детей 2020 и 2016 годов рождения. Диагноз - отравление угарным газом", - отмечают спасатели.

В сообщении говорится, что предварительной причиной несчастного случая стала неисправность печного отопления.

Также в ГСЧС напомнили правила пользования печным отоплением, и отмечают необходимость:

  • не использовать газовые приборы для обогрева комнат и не оставлять их без присмотра;
  • регулярно проверять исправность газовых приборов и вентиляционных каналов;
  • в случае использования печным отоплением регулярно прочищать дымоход и следить за наличием на нем трещин;
  • установить в доме детектор угарного газа.


Кроме того, спасатели призвали не оставлять детей без присмотра и беречься самим.

Напомним, в начале февраля В Житомирской области произошла трагедия из-за отравления угарным газом. Тогда в частном доме погибли семь человек.

Отравление угарным газом в Украине

3 января в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.

А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.

Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.

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