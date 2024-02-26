Двое детей в Черновицкой области отравились угарным газом

Двое детей из Черновицкой области отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня в больницу в город Вижница госпитализированы двое детей 2020 и 2016 годов рождения. Диагноз - отравление угарным газом", - отмечают спасатели.



В сообщении говорится, что предварительной причиной несчастного случая стала неисправность печного отопления.

Также в ГСЧС напомнили правила пользования печным отоплением, и отмечают необходимость:

не использовать газовые приборы для обогрева комнат и не оставлять их без присмотра;

регулярно проверять исправность газовых приборов и вентиляционных каналов;

в случае использования печным отоплением регулярно прочищать дымоход и следить за наличием на нем трещин;

установить в доме детектор угарного газа.



Кроме того, спасатели призвали не оставлять детей без присмотра и беречься самим.

Напомним, в начале февраля В Житомирской области произошла трагедия из-за отравления угарным газом. Тогда в частном доме погибли семь человек.