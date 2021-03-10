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На Закарпатті скасували поїзд між Ужгородом та Львовом

Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області скасували курсування поїзду між Ужгородом та Львовом. Рейс скасували через те, що Закарпаття у "червоній" зоні карантину.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.

Курсування поїзда № 821/822 Львів - Ужгород - Львів скасували з 8 березня. Водночас приміські поїзди по Закарпатській області продовжують курсувати згідно з розкладом.

Зазначимо, в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає зонування областей за рівнем складності епідемічної ситуації. Області з найгіршою ситуацією потрапляють у "червону" зону карантину. У "червоних" областях забороняється висадка та посадка пасажирів.

Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через "червону" зону карантину скасували рух приміських електричок.

Водночас "Укрзалізниця" анонсувала спеціальні залізничні рейси у "червоні" області. В уряді вже напрацювали механізм для таких пасажирських перевезень.

Наприклад, на вихідних УЗ виконала низку спеціальних рейсів, щоб вивезти людей з "червоної" зони карантину.

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Новини України УкрзалізницяЛьвівУжгородпоездКарантин
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