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"Червона" зона на Буковині та Прикарпатті: які електрички скасували

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 16:45
"Червона" зона на Буковині та Прикарпатті: які електрички скасували Фото: поїзд (прес-служба УЗ)
Автор: Андрій Василюк

Укрзалізниця оприлюднила список тимчасово скасованих рейсів приміських та регіональних потягів в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, які потрапили до "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, з 7 березня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух таких приміських поїздів:

  • № 6418/6417 Ходорів - Івано-Франківськ;
  • № 6425/6426 Стрий - Івано-Франківськ;
  • № 6431/6434 Івано-Франківськ - Коломия;
  • № 6437/6438 Івано-Франківськ - Коломия;
  • № 6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта;
  • № 6403/6404 Івано-Франківськ - Рахів;
  • № 6452/6451 Коломия - Заліщики;
  • № 6442/6441 Коломия - Ворохта;
  • № 6472/6471 Коломия - Вадул-Сірет.

Також тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів - Чернівці - Львів.

Нагадаємо, станом на сьогодні до "червоних зон" входять Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.

Раніше Кабінет міністрів розширив перелік обмежень у "червоній зоні" карантину. Зокрема, буде заборонено роботу громадського транспорту. Під обмеження не потрапляють перевезення пасажирів легковими авто в кількості не більше 5 осіб.

Додамо, до потрапляння у "червону" зону карантину наблизилися ще майже 10 областей України. Наразі ці області перебувають в "помаранчевій" зоні карантину.

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