"Червона" зона на Буковині та Прикарпатті: які електрички скасували

Укрзалізниця оприлюднила список тимчасово скасованих рейсів приміських та регіональних потягів в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, які потрапили до "червоної" зони карантину.

Так, з 7 березня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух таких приміських поїздів:

Нагадаємо, станом на сьогодні до "червоних зон" входять Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.

Раніше Кабінет міністрів розширив перелік обмежень у "червоній зоні" карантину. Зокрема, буде заборонено роботу громадського транспорту. Під обмеження не потрапляють перевезення пасажирів легковими авто в кількості не більше 5 осіб.

Додамо, до потрапляння у "червону" зону карантину наблизилися ще майже 10 областей України. Наразі ці області перебувають в "помаранчевій" зоні карантину.