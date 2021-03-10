"Червона" зона на Буковині та Прикарпатті: які електрички скасували
Укрзалізниця оприлюднила список тимчасово скасованих рейсів приміських та регіональних потягів в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, які потрапили до "червоної" зони карантину.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, з 7 березня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух таких приміських поїздів:
- № 6418/6417 Ходорів - Івано-Франківськ;
- № 6425/6426 Стрий - Івано-Франківськ;
- № 6431/6434 Івано-Франківськ - Коломия;
- № 6437/6438 Івано-Франківськ - Коломия;
- № 6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта;
- № 6403/6404 Івано-Франківськ - Рахів;
- № 6452/6451 Коломия - Заліщики;
- № 6442/6441 Коломия - Ворохта;
- № 6472/6471 Коломия - Вадул-Сірет.
Також тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів - Чернівці - Львів.
Нагадаємо, станом на сьогодні до "червоних зон" входять Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.
Раніше Кабінет міністрів розширив перелік обмежень у "червоній зоні" карантину. Зокрема, буде заборонено роботу громадського транспорту. Під обмеження не потрапляють перевезення пасажирів легковими авто в кількості не більше 5 осіб.
Додамо, до потрапляння у "червону" зону карантину наблизилися ще майже 10 областей України. Наразі ці області перебувають в "помаранчевій" зоні карантину.