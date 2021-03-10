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На Закарпатье отменили поезд между Ужгородом и Львовом

Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области отменили курсирование поезда между Ужгородом и Львовом. Рейс отменили из-за того, что Закарпатье в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Курсирование поезда № 821/822 Львов - Ужгород - Львов отменили с 8 марта. В то же время пригородные поезда по Закарпатской области продолжают курсировать согласно расписанию.

Отметим, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает зонирование областей по уровню сложности эпидемической ситуации. Области с наихудшей ситуацией попадают в "красную" зону карантина. В "красных" областях запрещается высадка и посадка пассажиров.

Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за "красной" зоны карантина отменили движение пригородных электричек.

В то же время "Укрзализныця" анонсировала специальные железнодорожные рейсы в "красные" области. В правительстве уже разработали механизм для таких пассажирских перевозок.

Например, на выходных УЗ выполнила ряд специальных рейсов, чтобы вывезти людей из "красной" зоны карантина.

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Новости Украины УкрзализныцяЛьвовУжгородпоездКарантин
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