До "червоних зон" можуть запустити нові спецрейси. УЗ назвала умову
"Укрзалізниця" готова збільшити кількість спеціальних рейсів до "червоних зон" адаптивного карантину. Потяги можуть запустити, якщо кількість цих зон буде збільшуватися.
Про це на прес-конференції заявив в. о. члена правління УЗ, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.
"Щодо спеціальних рейсів. Ми продовжимо, звичайно, якщо нові райони будуть потрапляти до "червоної зони", вже напрацьовано механізм - МОЗ та Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати", - зазначив Перцовський.
Він також заявив, що в майбутньому УЗ може збільшувати число спецрейсів, але при цьому з обмеженням кількості доступних місць при купівлі квитків - до 50% для безпечного перевезення пасажирів.
Нагадаємо, станом на сьогодні до "червоних зон" входять Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.
Раніше Кабінет міністрів розширив перелік обмежень у "червоній зоні" карантину. Зокрема, буде заборонено роботу громадського транспорту. Під обмеження не потрапляють перевезення пасажирів легковими авто в кількості не більше 5 осіб.