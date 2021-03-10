До "червоних зон" можуть запустити нові спецрейси. УЗ назвала умову

"Укрзалізниця" готова збільшити кількість спеціальних рейсів до "червоних зон" адаптивного карантину. Потяги можуть запустити, якщо кількість цих зон буде збільшуватися.

Про це на прес-конференції заявив в. о. члена правління УЗ, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.

"Щодо спеціальних рейсів. Ми продовжимо, звичайно, якщо нові райони будуть потрапляти до "червоної зони", вже напрацьовано механізм - МОЗ та Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати", - зазначив Перцовський.

Він також заявив, що в майбутньому УЗ може збільшувати число спецрейсів, але при цьому з обмеженням кількості доступних місць при купівлі квитків - до 50% для безпечного перевезення пасажирів.