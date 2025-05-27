"Продавали" военным побег за границу: в Тернопольской области разоблачили преступную схему

На Тернопольщине разоблачили преступную группу, которая за деньги организовывала побеги военных из частей и переправки их за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Офиса Генерального прокурора.
Так, на Тернопольщине орудовали дельцы, которые предлагали военным ВСУ сбежать в Румынию или Молдову, чтобы не участвовать в военных действиях на фронте.
Данную схему организовали жители Черновицкой области, адвокат из Львова, житель Тернополя и еще пять человек из Буковины.
За свои услуги они просили от 3 до 6 тысяч долларов, если нужно было организовать поток из воинской части. А вот переправка через границу за пределами официальных пунктов пропуска стоила до 15 тысяч долларов.
Своих клиентов члены преступной группы искали в учебных центрах и госпиталях.
Они применяли психологические методы воздействия, чтобы склонить солдат к бегству и уверяли, что те избегут розыска из-за якобы "влиятельных связей" с военным командованием. Также им обещали оформление увольнения со службы.
Следствием установлено, что воспользоваться услугами преступной группы успели по меньшей мере 25 военных.
Сейчас Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила девяти фигурантам о подозрениях по ч. 3 ст. 332 и ст. 114 Уголовного кодекса Украины.
Во время масштабной спецоперации правоохранители провели 48 санкционированных обысков, во время которых изъяли 164 тысячи гривен, 21 тысячу долларов США, 2 тысячи евро, 12 автомобилей, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.
Прокуроры подали ходатайство об избрании для них мер пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.
Известно, что с начала полномасштабного вторжения пограничники задержали почти 50 тысяч мужчин, которые пытались пересечь границу Украины незаконным способом.
А вот в Винницкой области незаконную схему переправки лиц через границу организовала учительница географии. В тот же день в Ровенской области был разоблачен правоохранитель и его сообщник, которые организовали нелегальную схему переправки военнообязанных мужчин через границу в Беларусь.
Напомним, что ранее полиция провела масштабную спецоперацию, а именно в 19 областях. Правоохранители провели более 270 обысков, разоблачили новые каналы нелегального выезда и вручили подозрения фигурантам.
Отметим, что во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.