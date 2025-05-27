"Продавали" військовим втечу за кордон: на Тернопільщині викрили злочинну схему

На Тернопільщині викрили злочинну групу, яка за гроші організовувала втечі військових з частин і переправлення їх за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook Офісу Генерального прокурора.
Так, на Тернопільщині орудували ділки, що пропонували військовим ЗСУ втекти до Румунії чи Молдови, аби не брати участь у воєнних діях на фронті.
Дану схему організували мешканці Чернівецької області, адвокатка зі Львова, мешканець Тернополя та ще п'ятеро осіб із Буковини.
За свої послуги вони просили від 3 до 6 тисяч доларів, якщо потрібно було організувати втечу з військової частини. А ось переправлення через кордон за межами офіційних пунктів пропуску коштувало до 15 тисяч доларів.
Своїх клієнтів члени злочинної групи шукали в навчальних центрах та госпіталях.
Вони застосовували психологічні методи впливу, аби схилити солдатів до втечі та запевняли, що ті уникнуть розшуку через нібито "впливові зв'язки" з військовим командуванням. Також їм обіцяли оформлення звільнення зі служби.
Слідством встановлено, що скористатися послугами злочинної групи встигли щонайменше 25 військових.
Наразі Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила дев'яти фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 332 та ст. 114 Кримінального кодексу України.
Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 48 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 164 тисячі гривень, 21 тисячу доларів США, 2 тисячі євро, 12 автомобілів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи.
Прокурори подали клопотання про обрання для них заходів. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.
Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення прикордонники затримали майже 50 тисяч чоловіків, які намагалися перетнути кордон України незаконним способом.
А от на Вінничині незаконну схему переправлення осіб через кордон організувала вчителька географії. В той же день у Рівненській області було викрито правоохоронця та його спільника, які організували нелегальну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Білорусі.
Нагадаємо, що раніше поліція провела масштабну спецоперацію, а саме в 19 областях. Правоохоронці здійснили понад 270 обшуків, викрили нові канали нелегального виїзду та вручили підозри фігурантам.
Зазначимо, що під час воєнного стану спроби нелегального виїзду за кордон караються відповідно до Кримінального кодексу України.