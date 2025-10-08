RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Защита энергетики и предотвращение блэкаутов: в Украине утвердили план на зиму

Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины утвердил план прохождения зимы. Он, в частности, предусматривает защиту энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По ее словам, правительство поддержало единую дорожную карту действий для всех министерств и служб. 

"Он (план - ред.) предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. В областях будут постоянно работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов", - отметила Свириденко. 

Премьер объяснила, что такой план поможет действовать слаженно для предотвращения и быстрой ликвидации последствий ударов России. 

Атаки на энергетику

Напомним, Россия на фоне похолодания начала усиливать террор против мирных украинцев. Враг намеренно атакует украинские энергетические объекты.

В частности, сегодня, 8 октября, после очередного удара россиян жители Сумского района остались без света.

В Министерстве энергетики отметили, что из-за атак врага ситуация с электроснабжением остается сложной. Поэтому украинцев призвали экономить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы утром и вечером.

Также сегодня из-за ударов российских оккупантов по энергетике более 4 тысяч абонентов в Черниговской области остались без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия СвириденкоОтопительный сезонВойна в УкраинеОтключение светаБлэкаут