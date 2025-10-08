Защита энергетики и предотвращение блэкаутов: в Украине утвердили план на зиму

Атаки на энергетику

Напомним, Россия на фоне похолодания начала усиливать террор против мирных украинцев. Враг намеренно атакует украинские энергетические объекты.

В частности, сегодня, 8 октября, после очередного удара россиян жители Сумского района остались без света.

В Министерстве энергетики отметили, что из-за атак врага ситуация с электроснабжением остается сложной. Поэтому украинцев призвали экономить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы утром и вечером.

Также сегодня из-за ударов российских оккупантов по энергетике более 4 тысяч абонентов в Черниговской области остались без света.