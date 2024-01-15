Запад должен передать Украине все необходимое оружие для отпора агрессии РФ, - премьер Эстонии

Страны Запада должны помогать Украине всеми типами и видами вооружений, ведь только это поможет результативно отражать атаки России. В частности, Киеву необходимо предоставить ракеты большой дальности.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию The Kyiv Independent.

По ее мнению, с политической точки зрения, Запад должен помочь Украине всеми имеющимися средствами и военным оборудованием, поскольку "это тот путь, которым Украина действительно может дать отпор агрессору".

Каллас напомнила, что Эстония решила предоставлять ежегодную помощь Украине объемом 0,25% своего ВВП в течение следующих четырех лет и обратились к союзникам с просьбой принять аналогичное решение.

"Совокупные оборонные бюджеты коалиции Рамштайн намного больше слишком раздутого российского бюджета. Ежемесячно Россия тратит на войну около 5,3 млрд евро. Однако если взять совокупные бюджеты и эти 0,25% ВВП всех стран коалиции Рамштайн, то это будет 120 миллиардов. Такая помощь, безусловно, переломила бы ситуацию в пользу Украины. Партнеры и союзники должны предоставить Киеву все военное оборудование, которое имеют", - сказала премьер-министр Эстонии.

По ее словам, отсутствие у Украины дальнобойного оружия дает агрессору преимущество для захвата большего количества ее территорий.

"Чтобы изменить ситуацию, вы (Украина. - ред.) должны иметь дальнобойное оружие, чтобы и с российской стороны был расчет, что они (россияне. - ред.). также могут нанести нам вред. Если они думают, что могут только выиграть, то, конечно, они не чувствуют угрозу и просто продолжают (бить по Украине. - ред.)", - сказала глава эстонского правительства.

Также Каллас отметила, что некоторые западные страны боятся проигрыша России и последствий дальнейшего развития событий. По ее мнению, главная задача сегодня - закончить войну.

Визит Зеленского в Эстонию и план победы Украины

11 января президент Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Эстонию.

Во время совместного брифинга, президент Эстонии Алар Карис заявил, что в войне России против Украины невозможно избежать ударов по территории агрессора, поэтому не должно быть ограничений оружия, которое передают Украине партнеры.

Эстония подготовила для западных стран план военной стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну. План рассчитан на три года.

Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг отметил, что Россия будет продолжать бить ракетами по Украине, поскольку опасается передачи ей истребителей F-16.

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