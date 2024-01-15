Захід має надати Україні всю необхідну зброю для відсічі агресії РФ, - прем'єрка Естонії

Країни Заходу повинні допомагати Україні всіма типами і видами озброєнь, адже лише це допоможе результативно відбивати атаки Росії. Зокрема Києву слід надати ракети великої дальності.

Про це заявила прем'єрміністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновниці виданню The Kyiv Independent.

На її думку, з політичної точки зору, Захід повинен допомогти Україні всіма наявними засобами та військовим обладнанням, бо "це той шлях, яким Україна справді може дати відсіч агресору".

Каллас нагадала, що Естонія вирішила надавати щорічну допомогу Україні обсягом 0,25% свого ВВП протягом наступних чотирьох років і звернулися до союзників з проханням ухвалити аналогічне рішення.

"Сукупні оборонні бюджети коаліції Рамштайну набагато більші за надто роздутий російський бюджет. Щомісяця Росія витрачає на війну близько 5,3 млрд євро. Однак якщо взяти сукупні бюджети і ці 0,25% ВВП усіх країн коаліції Рамштайну, то це буде 120 мільярдів. Така допомога, безумовно, переломила б ситуацію на користь України. Партнери і союзники мають надати Києву усе військове обладнання, що мають", - сказала прем'єрка Естонії.

За її словами, відсутність в України далекобійної зброї дає агресору перевагу для захоплення більшої кількості її територій.

"Щоб змінити ситуацію, ви (Україна. - ред.) повинні мати далекобійну зброю, щоб і з російської сторони був розрахунок, що вони (росіяни. - ред.) також можуть завдати нам шкоди. Якщо вони думають, що можуть тільки виграти, то, звичайно, вони не відчувають загрози і просто продовжують (бити по Україні. - ред.)", - сказала очільниця естонського уряду.

Також Каллас зазначила, що деякі західні країни бояться програшу Росії та наслідків такого розвитку подій. На її думку, головне завдання сьогодні - закінчити війну.

Візит Зеленського до Естонії та план перемоги України

11 січня президент Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Естонію.

Під час спільного брифінгу, президент Естонії Алар Каріс заявив, що у війні Росії проти України неможливо уникнути ударів по території агресора, тож не повинно бути обмежень зброї, яку передають Україні партнери.

Естонія підготувала для західних країн план військової стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну. План розрахований на три роки.

Раніше глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг зазначив, що Росія буде продовжувати бити ракетами по Україні, оскільки побоюється передачі їй винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.