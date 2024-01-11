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Зеленский прибыл с визитом в Эстонию

Эстония, Четверг 11 января 2024 08:09
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Зеленский прибыл с визитом в Эстонию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 января, прибыл с визитом в столицу Эстонии - Таллинн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкна.

Вместе с Зеленским в Таллин прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне", - написал Тсахкна.

Визит Зеленского в Литву

В среду, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вильнюс. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Лидеры подписали двусторонние соглашения и совместное заявление.

В документе говорится, что президенты договорились продолжить совместную работу по обеспечению своевременной, предполагаемой и долгосрочной военной и финансовой поддержки Украины, в частности, через финансовый инструмент для Украины (Ukraine Facility) от ЕС, Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи Украине.

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Зеленский прибыл с визитом в Эстонию
Зеленский прибыл с визитом в Эстонию
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