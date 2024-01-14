Эстония разработала план военной стратегии Запада для победы Украины
Эстония подготовила для западных стран план военной стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну. План расчитан на три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн", и это своего рода призыв, который наглядно демонстрирует, что при консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.
Так, ВВП всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн" составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается лишь в 2 триллиона евро.
"Объем экономики Запада крупнее экономики России в десятки раз. Тут разница огромная. Проблема в том, что Россия уже перешла на путь военной экономики, то есть у них уже половина экономики работает непосредственно на это, а на Западе это не так, еще не проснулись так сказать", - заявил глава комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу.
Помимо этого Западу необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора. Однако, на примере Эстонии, для этого понадобится два года.
Визит Зеленского в Эстонию
11 января президент Владимир Зеленский прибыл в Эстонию, где провел ряд важных встреч.
Во время совместного брифинга президент Эстонии Алар Карис заявил, что в войне России против Украины нельзя избежать ударов по территории страны-агрессора, и не должно быть ограничений на оружие, которое передают Украине партнеры.
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