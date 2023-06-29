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Британская разведка пояснила ценность сбитого взбунтовавшимися "вагнеровцами" Ил-22М

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Россия, Четверг 29 июня 2023 09:33
Британская разведка пояснила ценность сбитого взбунтовавшимися "вагнеровцами" Ил-22М Фото: боевики "Вагнера" уничтожили редкий самолет Ил-22М (t-me-yigal)
Автор: Александр Белоус

Россия использовала самолеты Ил-22M для управления силами вторжения в Украину. Потеря одного из них окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, по сообщениям, 24 июня силами ПВО группы "Вагнер" были сбиты российские военные вертолеты и самолет ВКС Ил-22М. Ил-22M является частью относительно небольшого парка, насчитывающего до 12 самолетов, активно используемых как для управления воздушным движением, так и для задач радиорелейной связи.

По данным британской разведки, эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских войск в их войне против Украины. Как ценные активы, они действовали в пределах безопасности российского воздушного пространства, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО.

Потеря этого самолета, вероятно, окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.

"В краткосрочной перспективе психологический шок от такой потери большого количества экипажей почти наверняка подорвет моральный дух российских ВКС. В более долгосрочной перспективе существует реальная вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется сократить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций", - отмечают в Минобороны Британии.

Бунт Пригожина

Напомним, во время бунта 24 июня "вагнеровцы" Евгения Пригожина сбили несколько военных российских вертолетов и самолетов. По данным российских СМИ, погибли более 20 летчиков, которые находились на бортах сбитых самолетов и вертолетов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, Ил-22 уже поражался нашими украинскими зенитными ракетами, но мы только "повредили" его. Таким образом, это был первый случай ликвидации такой авиации. Игнат назвал уничтожение Ил-22 "хорошей новостью" для Украины.

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Евгений Пригожин Вагнеровцы
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