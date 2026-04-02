Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил: если боевые действия на Ближнем Востоке не остановить, региональный конфликт может перерасти в глобальную катастрофу с последствиями для всей планеты.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Что происходит на Ближнем Востоке

Кризис в регионе продолжается уже второй месяц. По словам Гутерриша, ежедневно растет количество жертв, масштабы разрушений и количество атак на гражданское население и инфраструктуру.

"Мы стоим на грани более широкой войны, которая охватит весь Ближний Восток и будет иметь драматические последствия для всего мира", - заявил генсек ООН.

Почему это касается всех

Конфликт уже ощущается далеко за пределами региона. Ограничение судоходства через Ормузский пролив - стратегический морской путь между Персидским заливом и Оманским заливом - бьет по наиболее уязвимым странам.

Последствия испытывают обычные люди на Филиппинах, в Шри-Ланке, Мозамбике и других странах - из-за роста цен на продукты и топливо.

Фото: генсек ООН Антонио Гутерриш предупреждает мировых лидеров о последствиях войны на Ближнем Востоке (инфографика РБК-Украина)

Что требует Гутерриш

Генсек ООН обратился ко всем сторонам конфликта с конкретными требованиями:

США и Израиль - остановить войну, которая уже вызывает массовые человеческие страдания и разрушает экономику региона;

Иран - прекратить атаки на соседние страны;

все стороны - уважать суверенитет государств, защищать гражданских и гражданскую инфраструктуру, в частности ядерные объекты;

обеспечить свободу судоходства.

Гутерриш отметил, что дипломатические усилия для мирного урегулирования продолжаются. В регион отправляется его личный посланник Жан Арно.

"Конфликты не заканчиваются сами по себе. Они заканчиваются, когда лидеры выбирают диалог вместо разрушения. Такой выбор все еще существует. И это нужно сделать - сейчас", - подчеркнул генсек.