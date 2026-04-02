ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран может выйти из войны еще сильнее, - Reuters

18:05 02.04.2026 Чт
3 мин
Чем это грозит Персидскому заливу и всему миру?
aimg Елена Чупровская
Фото: Война с Ираном может завершиться без сделки: названы главные риски (Getty Images)

Если США завершат войну с Ираном без четкого соглашения, Тегеран может получить еще большее влияние на энергетические потоки Ближнего Востока.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил директор дубайского исследовательского центра B'huth Мохаммед Бахарун.

Трамп обещает завершить быстро

В обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "на пути к выполнению всех военных целей Америки в ближайшее время, очень скоро".

Ранее в интервью Reuters он сказал, что США завершат войну "довольно быстро" и намекнул, что готов остановить ее даже без соглашения с Ираном.

В то же время Трамп не исключил эскалации - если Тегеран не пойдет на уступки, США могут нанести удары по иранской энергетической и нефтяной инфраструктуре.

Почему окончание без сделки опасно

"Проблема заключается в прекращении войны без реального результата. Он (Трамп - Ред.) может остановить войну, но это не означает, что Иран это сделает", - сказал Бахарун.

По его словам, пока американские базы остаются в регионе, Иран будет продолжать угрожать соседям.

Главный риск - Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мирового нефтяного экспорта.

Тегеран может начать "разыгрывать карту территориальных вод" и диктовать условия судоходства, предупреждает Бахарун.

"Иран наложил свою руку на точку давления в мировой экономике", - подчеркнул он.

Убийство Хаменеи изменило все

Среди главных просчетов США и Израиля аналитики называют недооценку того, как Иран отреагирует на уничтожение своих лидеров.

Убийство Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в начале конфликта планировалось как решающий удар. Вместо этого это радикализировало систему. Его заменил сын, Моджтаба Хаменеи, а сам факт убийства превратился в символ, вокруг которого сплотилось руководство страны.

"Одним махом Трамп и Нетаньяху превратили геополитический конфликт в религиозный и цивилизационный. Они превратили Хаменеи из оспариваемого правителя в мученика", - сказал исследователь Ближнего Востока Фаваз Гергес.

По его словам, в Иране не любят, когда иностранное государство убивает его лидера.

"Но это Трамп... человек, который не имеет тормозов, и для шиитского клерикального истеблишмента он нарушил все малейшие нормы и протоколы", - добавил эксперт по вопросам Ирана Алекс Ватанка из Института Ближнего Востока.

Нефть как оружие

Иран не пытается победить в открытом бою. Его стратегия - навязать экономическое истощение противнику.

Удары по энергетической инфраструктуре и блокирование Ормузского пролива уже подняли цены на нефть и усилили инфляцию в мире. Цель - сделать войну настолько дорогой, что США и союзники сами захотят ее остановить.

Иранская система выстояла, потому что построена на параллельных структурах власти, которые способны восстанавливаться под давлением, - так объясняет эксперт по терроризму Магнус Рансторп. По его словам, воздушное господство не сломало Иран, а наоборот укрепило его.

"Они еще не начали, но имеют огромные возможности наказать Соединенные Штаты и Израиль", - сказал он, сравнив Иран с гидрой, щупальца которой могут достать далеко за пределы Ближнего Востока.

Недавно стало известно, что Иран разрешил еще одной стране проходить через Ормузский пролив. Речь идет о судах под филиппинским флагом.

Ранее он разрешил проходить через эту морскую транспортную артерию судам, "не принадлежащим к враждебным странам".

Тем временем в Тегеране также выдвинули новое требование для завершения войны. Иран хочет признания собственного суверенитета во владении проливом, ведь это даст ему миллиарды долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток
Во Львове убили военного ТЦК, полиция задержала нападавшего
