Зеленский допустил Третью мировую войну уже скоро из-за сотрудничества России и Ирана

Президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве дронов представляет серьезную угрозу для всего мира и может спровоцировать Третью мировую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с главой государства.

По словам президента, украинская разведка фиксирует российские детали в дронах "Шахед", которые применяются в войне. Также еще в начале полномасштабного вторжения Москва активно использовала иранское оружие против Украины, а теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы.

Президент предупредил, что эскалация может иметь глобальные последствия.

"Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже мировой войне", - сказал президент.

Он добавил, что ситуация может резко обостриться, если конфликт не будет остановлен в ближайшее время.

"Я не вижу коротких операций. Если это не остановится до осени, это может перерасти в долговременную войну", - добавил Зеленский.