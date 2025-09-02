"Это очень серьезно": в НАТО отреагировали на инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Люксембурге, что Альянс серьезно относится к инциденту с глушением GPS во время полета президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен и уже усиливает реакцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Таким образом, Рютте на пресс-конференции в Люксембурге прокомментировал подозрение в российском глушении GPS, которое повлияло на самолет, перевозивший главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По его словам, Альянс расценивает такие действия "очень серьезно" и уже "усиливает реакцию в вопросах гибридных и кибератак".

Он напомнил о ряде недавних инцидентов в Европе.

"Блокировка коммерческих самолетов с потенциально катастрофическими последствиями, покушение на убийство крупного промышленника в одной из стран НАТО, атака на национальную службу здравоохранения в Великобритании. Это не мелкие инциденты. Это серьезные события, которые имеют огромное влияние", - заявил Генсек НАТО.

Напомним, что генсек НАТО также обратил внимание на новейшие ракетные технологии РФ, создающие беспрецедентный риск для европейского континента. Он отметил, что российской ракете нужно всего 5-10 минут, чтобы долететь до Гааги или Мадрида.