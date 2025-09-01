Самолет с Урсулой фон дер Ляйен экстренно сел в Болгарии из-за российского РЭБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Вчера, 31 августа, после обеда в болгарском аэропорту г. Пловдив экстренно приземлился самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Подозревают, что из-за российского вмешательства были выведены из строя GPS-навигационные службы.

"Вся зона аэропорта осталась без GPS", - сказал один из чиновников. После часового кружения над аэропортом пилот принял решение приземлиться вручную, используя бумажные карты.

Фон дер Ляйен летела из Варшавы в Плодива города, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желясковым и осмотреть завод боеприпасов. Она находилась в туре по "прифронтовым государствам ЕС", обсуждая меры по повышению оборонной готовности блока в ответ на войну России против Украины.

"С февраля 2022 года наблюдается заметный рост случаев глушения [GPS], а в последнее время и спуфинга. Эти вмешательства нарушают точный прием сигналов [GPS], что приводит к различным операционным проблемам для самолетов и наземных систем", - говорится в заявлении Болгарской службы управления воздушным движением.

Глушение и спуфинг GPS, искажающий или блокирующий доступ к спутниковой навигационной системе, традиционно применялось военными и разведывательными службами для защиты чувствительных объектов. Но все чаще его используют страны, такие как Россия, для дестабилизации гражданской жизни.

Правительства ЕС предупреждают, что рост случаев глушения GPS, за которое обвиняют Россию, может вызвать масштабную авиакатастрофу, фактически "ослепляя" коммерческие самолеты во время полета.

В последние годы инциденты глушения GPS значительно выросли в странах Балтии и восточной Европы вблизи России, влияя на самолеты, корабли и гражданских, которые используют сервис для ежедневной навигации.

Еврокомиссия прокомментировала инцидент

Как сообщает The Guardian, пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста подтвердила, что самолет Урсулы фон дер Ляйен подвергся "глушению GPS".

"Этот инцидент на самом деле подчеркивает срочность миссии, которую президент выполняет в прифронтовых государствах-членах ЕС", - отметила Подеста.