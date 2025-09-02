"Це дуже серйозно": в НАТО відреагували на інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Люксембурзі, що Альянс серйозно ставиться до інциденту з глушінням GPS під час польоту президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн і вже посилює реакцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Таким чином, Рютте на пресконференції в Люксембурзі прокоментував підозру у російському глушінні GPS, яке вплинуло на літак, що перевозив голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

За його словами, Альянс розцінює такі дії "дуже серйозно" і вже "посилює реакцію у питаннях гібридних та кібератак".

Він нагадав про низку нещодавніх інцидентів у Європі.

"Блокування комерційних літаків із потенційно катастрофічними наслідками, замах на вбивство великого промисловця в одній із країн НАТО, атака на національну службу охорони здоров’я у Британії. Це не дрібні інциденти. Це серйозні події, які мають величезний вплив", - заявив Рютте.

Нагадаємо, що генсек НАТО також звернув увагу на новітні ракетні технології РФ, які створюють безпрецедентний ризик для європейського континенту. Він зазначив, що російській ракеті потрібно лише 5-10 хвилин, щоб долетіти до Гааги чи Мадриду.