"Це дуже серйозно": в НАТО відреагували на інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Люксембурзі, що Альянс серйозно ставиться до інциденту з глушінням GPS під час польоту президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн і вже посилює реакцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Таким чином, Рютте на пресконференції в Люксембурзі прокоментував підозру у російському глушінні GPS, яке вплинуло на літак, що перевозив голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.
За його словами, Альянс розцінює такі дії "дуже серйозно" і вже "посилює реакцію у питаннях гібридних та кібератак".
Він нагадав про низку нещодавніх інцидентів у Європі.
"Блокування комерційних літаків із потенційно катастрофічними наслідками, замах на вбивство великого промисловця в одній із країн НАТО, атака на національну службу охорони здоров’я у Британії. Це не дрібні інциденти. Це серйозні події, які мають величезний вплив", - заявив Рютте.
Нагадаємо, що генсек НАТО також звернув увагу на новітні ракетні технології РФ, які створюють безпрецедентний ризик для європейського континенту. Він зазначив, що російській ракеті потрібно лише 5-10 хвилин, щоб долетіти до Гааги чи Мадриду.
Інцидент з літаком президентки ЄК
Нагадаємо, 31 серпня, в Болгарії екстрено приземлився літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Підозрюють, що через російське втручання були виведені з ладу GPS-навігаційні служби. Після годинного кружляння над аеропортом пілот прийняв рішення приземлитися вручну, використовуючи паперові карти.
Згодом речниця Європейської комісії Аріанна Подеста підтвердила, що літак Урсули фон дер Ляйєн зазнав "глушіння GPS".
Своєю чергою прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не має жодного відношення до несправності навігації літака голови ЄК.