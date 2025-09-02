Рютте - союзникам НАТО: ракете РФ для подлета к Гааге надо 5-10 минут, угроза растет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил союзников Альянса, что даже страны, которые не граничат непосредственно с Россией, находятся под угрозой из-за новейших российских ракетных технологий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Рютте заявил во время пресс-конференции в Люксембурге.

Как подчеркнул генсек НАТО, угроза со стороны россиян растет с каждым днем.

"Не будем наивными относительно этого. Это может когда-то касаться также Люксембурга и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности, мы думаем, что мы далеко от России, но мы очень близко, в частности в контексте новейших российских ракетных технологий. Разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут - именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы", - отметил Рютте.

Он подчеркнул, что угроза касается всех членов Альянса, независимо от их расположения.

"Мы все находимся под прямой угрозой со стороны россиян, мы все сейчас на восточном фланге, независимо от того, живете вы в Лондоне или в Таллинне... больше нет разницы", - сказал генеральный секретарь НАТО.