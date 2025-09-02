Рютте - союзникам НАТО: ракете РФ для подлета к Гааге надо 5-10 минут, угроза растет
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил союзников Альянса, что даже страны, которые не граничат непосредственно с Россией, находятся под угрозой из-за новейших российских ракетных технологий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Рютте заявил во время пресс-конференции в Люксембурге.
Как подчеркнул генсек НАТО, угроза со стороны россиян растет с каждым днем.
"Не будем наивными относительно этого. Это может когда-то касаться также Люксембурга и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности, мы думаем, что мы далеко от России, но мы очень близко, в частности в контексте новейших российских ракетных технологий. Разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут - именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы", - отметил Рютте.
Он подчеркнул, что угроза касается всех членов Альянса, независимо от их расположения.
"Мы все находимся под прямой угрозой со стороны россиян, мы все сейчас на восточном фланге, независимо от того, живете вы в Лондоне или в Таллинне... больше нет разницы", - сказал генеральный секретарь НАТО.
Европа готовится к возможной войне с Россией
Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину в Европе выросли опасения новой агрессии со стороны РФ. Страны начали активно готовиться - модернизируют свои армии и разрабатывают планы обороны в случае возможного нападения.
В июне 2025 года в Лондоне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может быть готова к конфликту с Альянсом уже в течение следующих пяти лет.
С аналогичным заявлением выступил начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт. По его словам, Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.
Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО - читайте в материале РБК-Украина.