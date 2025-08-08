Погибла в российском плену: в Киеве прощаются с журналисткой Викторией Рощиной
Сегодня, 8 августа, в Киеве прощаются с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену.
Прощание с Викторией Рощиной в Киеве
Прощание с Викторией Рощиной происходит сегодня, 8 августа, в столице Украины.
В 12:00 панихида по погибшей началась в Михайловском Соборе, где собралось несколько сотен человек - родные Виктории, ее бывшие коллеги и просто неравнодушные граждане.
После этого траурная процессия (катафалк в сопровождении полиции и колонны людей) отправилась на Майдан Независимости, где состоялась короткая гражданская церемония прощания.
Похоронят Викторию Рощину на Байковом кладбище столицы.
Что известно о гибели журналистки во вражеском плену
Виктория Рощина родилась в 1997 году и начала карьеру в медиа в 16-летнем возрасте. Специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебных процессов.
С начала полномасштабного вторжения РФ она освещала ситуацию во временно оккупированных регионах.
В марте 2022 года - во время выполнения редакционного задания в Бердянске - Рощину задержали российские военные. После десяти дней плена журналистку освободили, заставив при этом записать видеообращение, будто бы она не имеет претензий к оккупантам.
27 июля 2022 года Рощина отправилась из Украины в Польшу, откуда планировала попасть на временно оккупированные территории через Россию.
Последний раз она выходила на связь 3 августа 2022 года, после чего пропала без вести.
О смерти украинской журналистки стало известно 10 октября 2024 года. Министерство обороны России направило семье журналистки письмо, в котором говорилось о том, что она умерла 19 сентября.
24 апреля текущего года стало известно, что в Украину вернули тело Рощиной.
По результатам экспертизы на ее теле были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения.
2 августа указом президента Украины Владимира Зеленского Рощина, которая погибла в российском плену, была награждена орденом Свободы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что руководителю СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области РФ (который организовал пытки украинской журналистки Виктории Рощиной) было объявлено подозрение.
За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Сообщалось также, что Россия разработала инструкции для пыток украинских пленных.
