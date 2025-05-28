Россия разработала инструкции для пыток украинских пленных, - представитель "Азова"

Россия системно применяет пытки к украинским военнопленным. Однако сейчас военные РФ начали распространять специальные инструкции с подробным описанием жестоких методов пыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя отделения международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ "Азов" Нестор Барчук во время брифинга в Медиацентре "Украина".

Барчук рассказал, что сейчас Россия не только системно применяет пытки к украинским военнопленным, но и распространяет специальные инструкции, в которых подробно прописано, какие методы жестокого обращения считаются "более эффективными".

"Пытки и истязания являются целенаправленной государственной политикой России. Мы знаем, что существуют целые инструкции, которые распространяются между местами содержания украинских военнопленных. В этих инструкциях четко определено, какие пытки "более эффективны", и какие надо применять к украинским военнопленным", - отметил он.

В то же время представитель "Азова" также напомнил, что по данным мониторинговой миссии ООН, более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену.