Загинула в російському полоні: у Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною

Сьогодні, 8 серпня, у Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, загиблою в російському полоні.

Докладніше про прощання з журналісткою та обставини її загибелі, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Прощання з Вікторією Рощиною в Києві

Прощання з Вікторією Рощиною відбувається сьогодні, 8 серпня, в столиці України.

О 12:00 панахида за загиблою розпочалась у Михайлівському Соборі, де зібралось кілька сотень людей - рідні Вікторії, її колишні колеги та просто небайдужі громадяни.

Після цього траурна процесія (катафалк у супроводі поліції й колони людей) вирушила на Майдан Незалежності, де відбулась коротка цивільна церемонія прощання.

Поховають Вікторію Рощину на Байковому кладовищі столиці.

Що відомо про загибель журналістки у ворожому полоні

Вікторія Рощина народилася у 1997 році й розпочала кар'єру в медіа у 16-річному віці. Спеціалізувалась на темах криміналу, правозахисної діяльності та судових процесів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вона висвітлювала ситуацію в тимчасово окупованих регіонах.

У березні 2022 року - під час виконання редакційного завдання в Бердянську - Рощину затримали російські військові. Після десяти днів полону журналістку звільнили, змусивши при цьому записати відеозвернення, буцімто вона не має претензій до окупантів.

27 липня 2022 року Рощина вирушила з України до Польщі, звідки планувала потрапити на тимчасово окуповані території через Росію.

Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня 2022 року, після чого зникла безвісти.

Про смерть української журналістки стало відомо 10 жовтня 2024 року. Міністерства оборони Росії направило родині журналістки лист, в якому йшлося про те, що вона померла 19 вересня.

24 квітня поточного року стало відомо, що в Україну повернули тіло Рощиної.

За результатами експертизи на її тілі були виявлені численні ознаки катувань та жорстокого поводження.

2 серпня указом президента України Володимира Зеленського Рощину, яка загинула у російському полоні, було нагороджено орденом Свободи.