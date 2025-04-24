Сломанные кости и следы тока. Тело замученной в РФ журналистки Рощиной в ужасном состоянии

Украине до сих пор не удалось установить точную причину смерти журналистки Виктории Рощиной. Эксперты продолжают расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов заявил, что экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и установления причин ее смерти продолжаются.

Он сообщил, что в феврале 2025 года на одном из тел, которые были возвращены из Российской Федерации без указания фамилий умерших лиц, была обнаружена бирка с фамилией Рощина.

Была назначена молекулярная экспертиза для идентификации ее тела, для подтверждения, что это именно она.

"Эксперты отобрали образцы ДНК у обоих родителей Виктории. По результатам проведения этой экспертизы, эксперт пришел к выводу, что с вероятностью более 99% тело принадлежит госпоже Виктории", - отметил Белоусов.

По его словам, родители погибшей журналистки обратились с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы для идентификации тела.

Установление причины смерти Рощиной

По данным Офиса генпрокурора, в феврале 2025 года была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их причинения.

По ее результатам на теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока.

"Однако из-за состояния тела первично не удалось установить причины смерти. Поэтому были отобраны необходимые образцы и сейчас решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений", - подчеркнул Белоусов.

Он отметил, что сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства лишения свободы журналистки, ее гибели и применения к ней пыток.