Сломанные кости и следы тока. Тело замученной в РФ журналистки Рощиной в ужасном состоянии
Украине до сих пор не удалось установить точную причину смерти журналистки Виктории Рощиной. Эксперты продолжают расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов заявил, что экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и установления причин ее смерти продолжаются.
Он сообщил, что в феврале 2025 года на одном из тел, которые были возвращены из Российской Федерации без указания фамилий умерших лиц, была обнаружена бирка с фамилией Рощина.
Была назначена молекулярная экспертиза для идентификации ее тела, для подтверждения, что это именно она.
"Эксперты отобрали образцы ДНК у обоих родителей Виктории. По результатам проведения этой экспертизы, эксперт пришел к выводу, что с вероятностью более 99% тело принадлежит госпоже Виктории", - отметил Белоусов.
По его словам, родители погибшей журналистки обратились с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы для идентификации тела.
Установление причины смерти Рощиной
По данным Офиса генпрокурора, в феврале 2025 года была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их причинения.
По ее результатам на теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока.
"Однако из-за состояния тела первично не удалось установить причины смерти. Поэтому были отобраны необходимые образцы и сейчас решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений", - подчеркнул Белоусов.
Он отметил, что сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства лишения свободы журналистки, ее гибели и применения к ней пыток.
Гибель Виктории Рощиной
Напомним, что в августе 2023 года стало известно, что Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях Украины. Только в мае 2024 года Россия подтвердила, что Рощина находится в плену.
О смерти украинской журналистки Виктории Рощиной стало известно 10 октября 2024 года. Минобороны России направило письмо семье журналистки, в котором говорилось, что она умерла 19 сентября.
Известно, что в России журналистку удерживали в двух жесточайших тюрьмах.
Сегодня, 24 апреля, стало известно, что в Украину вернули тело замученной в плену журналистки Виктории Рощиной.
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