Погоня в Атлантике. 16 подсанкционных танкеров пытались прорвать блокаду США, - NYT

США приступили к масштабной операции по перехвату танкеров, пытающихся вывезти нефть из Венесуэлы в обход санкций. Чтобы прорваться, суда изменяют названия и флаги прямо в открытом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Операция по перехвату

По данным издания, группа из 16 танкеров пыталась прорвать морскую блокаду Венесуэлы, введенную администрацией США. Военно-морские силы США задействовали эсминцы и авиацию для преследования "теневого флота". Одно из судов спецназовцы уже взяли на абордаж для проверки груза и документов.

Маскировка в море

Чтобы избежать задержания, экипажи танкеров прибегают к экстренным методам маскировки:

Изменение идентификации: суда прямо в море меняют названия и перерегистрируются под флаги других стран, в частности России.

Пример Galileo: Один из танкеров оперативно сменил название на Galileo. По данным спутникового мониторинга, еще несколько судов готовятся к аналогичной процедуре.

Отключение транспондеров: Большинство судов "теневого флота" выключили системы автоматической идентификации (AIS), чтобы скрыть свое местонахождение.

Маршруты побега и тактика перемещения

Как пишет NYT, по данным спутникового мониторинга, 16 подсанкционных танкеров разделились на несколько групп, пытаясь рассредоточить силы американского флота.

Часть судов резко изменила направление движения из Карибского бассейна в сторону центральной Атлантики, пытаясь выйти за пределы зоны оперативного реагирования береговой охраны.

Разведка США зафиксировала попытки некоторых танкеров подойти вплотную друг к другу для потенциальной перегрузки нефти (ship-to-ship transfer), что является распространенной практикой для сокрытия происхождения ресурса.

Суда, сменившие флаги на российские, пытаются войти в нейтральные воды, где юридический статус их задержания может быть обжалован в международных судах.

Контекст и реакция США

Усиление давления на венесуэльский нефтяной сектор является частью стратегии администрации Дональда Трампа по установлению контроля над энергоресурсами региона. Официальный Вашингтон заявил, что любые попытки незаконного вывоза нефти будут пресекаться.