ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Армия США подтвердила задержание российского танкера Marinera

Среда 07 января 2026 16:36
UA EN RU
Армия США подтвердила задержание российского танкера Marinera Фото: Береговая охрана США задержала российский танкер (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российское судно Bella 1 было задержано американскими военными. Причиной стало нарушение санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США в соцсети X.

"Минюст и Министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном сегодня объявили о захвате судна M/V Bella 1 (сейчас судно называется Marinera - ред.)за нарушение санкций США", - сказано в сообщении.

Армия США подтвердила задержание российского танкера Marinera

Фото: США захватили российский танкер (x.com/US_EUCOM)

В Европейском командовании уточнили, что судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.

Также командование подчеркнуло, что это задержание поддерживает решение президента США Дональда Трампа, которое направлено против судов, находящихся под санкциями и угрожающих безопасности и стабильности Западного полушария.

Задержание танкера Marinera

Напомним, ранее Reuters писало о том, что США захватили нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двух недель преследования в Атлантическом океане.

Операция началась после того, как судно, ранее известное как Bella-1, прорвало морскую блокаду санкционированных танкеров и отказалось допустить на борт представителей Береговой охраны США.

Американские чиновники рассказали изданию, что операция проводилась Береговой охраной США при поддержке военных. В районе проведения операции также находились российские военные корабли, включая подводную лодку.

Захваченный танкер, ныне называющийся Marinera и ходящий под российским флагом, стал очередной целью кампании давления на Венесуэлу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка