Армия США подтвердила задержание российского танкера Marinera

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США в соцсети X .

"Минюст и Министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном сегодня объявили о захвате судна M/V Bella 1 (сейчас судно называется Marinera - ред.)за нарушение санкций США", - сказано в сообщении.

Фото: США захватили российский танкер (x.com/US_EUCOM)

В Европейском командовании уточнили, что судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.

Также командование подчеркнуло, что это задержание поддерживает решение президента США Дональда Трампа, которое направлено против судов, находящихся под санкциями и угрожающих безопасности и стабильности Западного полушария.