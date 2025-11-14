ua en ru
ЗАЭС снова под угрозой блэкаута: что произошло на этот раз

Украина, Пятница 14 ноября 2025 19:46
ЗАЭС снова под угрозой блэкаута: что произошло на этот раз Фото: из-за полного отключения питания на ЗАЭС может произойти одиннадцатый блэкаут (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 14 ноября, Запорожская атомная электростанция потеряла питание линии электропередачи "Днепровская". В результате станция под угрозой очередного блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Энергоатома".

"Днепровская" линия 750 кВ - основная для питания временно оккупированной станции. Сейчас ЗАЭС получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи.

"Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности", - подчеркнул "Энергоатом".

Напомним, 23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.

Блэкаут на ЗАЭС

Отметим, 23 сентября "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

В компании отмечали, что российские оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.

В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.

Эксперты предупреждали, что отсутствие внешнего питания станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности, ведь оно необходимо для охлаждения реакторов.

Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.

Запорожская АЭС Энергоатом Блэкаут
