ЗАЭС снова под угрозой блэкаута: что произошло на этот раз

Сегодня, 14 ноября, Запорожская атомная электростанция потеряла питание линии электропередачи "Днепровская". В результате станция под угрозой очередного блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Энергоатома".

"Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности", - подчеркнул "Энергоатом".

"Днепровская" линия 750 кВ - основная для питания временно оккупированной станции. Сейчас ЗАЭС получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи .

Напомним, 23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.

Блэкаут на ЗАЭС

Отметим, 23 сентября "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

В компании отмечали, что российские оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.

В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.

Эксперты предупреждали, что отсутствие внешнего питания станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности, ведь оно необходимо для охлаждения реакторов.

