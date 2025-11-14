ЗАЕС знову під загрозою блекауту: що сталося цього разу

Сьогодні, 14 листопада, Запорізька атомна електростанція втратила живлення лінії електропередачі "Дніпровська". В результаті станція під загрозою чергового блекауту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Енергоатома".

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", - наголосив "Енергоатом".

"Дніпровська" лінія 750 кВ - основна для живлення тимчасово окупованої станції. Наразі ЗАЕС отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі .

Нагадаємо, 23 жовтня живлення Запорізької АЕС було відновлено. Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона перебувала останній місяць.

Блекаут на ЗАЕС

Зазначимо, 23 вересня "Енергоатом" повідомляв про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

У компанії зазначали, що російські окупанти навмисно не підключали станцію до енергосистеми України. Водночас єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу.

Унаслідок цього атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.

Експерти попереджали, що відсутність зовнішнього живлення станції створює серйозну загрозу ядерній безпеці, адже воно необхідне для охолодження реакторів.

