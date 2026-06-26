ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

На ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но возобновить его работу не могут, - Reuters

10:50 26.06.2026 Пт
2 мин
В чем причина задержки восстановительных работ?
aimg Татьяна Степанова
На ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но возобновить его работу не могут, - Reuters Фото: на ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но возобновить его работу не могут (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На Запорожской атомной электростанции завершен ремонт ключевой линии электропередачи и других объектов энергетической инфраструктуры. Однако возобновить ее работу пока невозможно из-за повреждения подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

МАГАТЭ сообщило, что ремонтные работы, проведенные в рамках временного локального перемирия между Украиной и Россией, касались двух отдельных объектов: линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ и распределительной подстанции Запорожской тепловой электростанции, которая помогает обеспечивать ЗАЭС электроэнергией 330 кВ.

Однако линия "Днепровская" еще не была введена в эксплуатацию из-за значительных повреждений соединяющей ее подстанции.

"Линия отремонтирована, но ее еще предстоит ввести в эксплуатацию", - пояснил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что работы по ремонту подстанции продолжаются, но их завершение в ближайшее время не ожидается.

Блэкауты на ЗАЭС

Напомним, 3 июня временно оккупированнаяЗапорожская АЭС в 17 раз осталась без внешнего электроснабжения после удара дрона по подстанции на противоположном берегу Днепра.

Нагрузку взяли на себя аварийные дизель-генераторы, однако ситуация с ядерной безопасностью в очередной раз оказалась под угрозой.

А уже утром 4 июня Запорожская ТЭС потерпела сильные обстрелы . Это создало серьезную угрозу питанию Запорожской АЭС.

Ранее инспекторы МАГАТЭ посетили ЗАЭС после заявлений оккупационных так называемых властей о повреждениях на станции и подтвердили нормальный уровень радиации. Во время проверки миссии приходилось прерывать осмотр и прятаться из-за звуков дронов и стрельбы вблизи объекта.

В то же время утром 5 июня на линии фронта вблизи Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня , чтобы отремонтировать линии электропередач для предотвращения угрозы ядерной аварии.

А уже 10 июня на ЗАЭС произошел уже 19-й блекаут . Станция еще раз работала на генераторах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
Новости
"Это еще не пик": Буданов предупредил, что напряжение между Украиной и Польшей может возрасти
"Это еще не пик": Буданов предупредил, что напряжение между Украиной и Польшей может возрасти
Аналитика
Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ