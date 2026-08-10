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На Киевщине готовят новые правила безопасности для АЗС

16:57 10.08.2026 Пн
1 мин
Что вскоре изменится на заправках для обычных украинцев?
aimg Анастасия Никончук
На Киевщине готовят новые правила безопасности для АЗС Иллюстративное фото: АЗС после обстрела (GettyImages)
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На Киевщине планируют усилить безопасность АЗС. В регионе хотят внедрить автоматическое оповещение о тревоге, обновить протоколы для персонала и улучшить доступ к укрытиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко в сети Telegram.

Что изменят на АЗС

По итогам встречи определили дальнейшие шаги для повышения безопасности работников и посетителей заправок с учетом вызовов, связанных с войной.

В первую очередь речь идет о внедрении автоматизированных систем оповещения и протоколов действий сотрудников АЗС после получения сигнала воздушной тревоги.

Отдельно участники обсудили проблему брошенных автомобилей на территориях заправок.

Такие машины загромождают пути эвакуации, затрудняют доступ к гидрантам и мешают проезду спецтехники.

Конкретные решения по этому вопросу планируют вынести на следующее заседание Совета обороны Киевщины.

Где появятся укрытия

Еще одним направлением станет обустройство укрытий возле АЗС, расположенных на значительном расстоянии от существующих защитных сооружений.

Ткаченко отметил необходимость усилить работу в этом направлении и продолжить взаимодействие между всеми ответственными сторонами.

Напоминаем, что Россия заметно увеличила количество ударов по украинским автозаправочным станциям, что, по оценкам экспертов, прежде всего направлено на психологическое давление на гражданское население, а не на попытку нарушить снабжение украинских военных топливом.

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