ЗАЭС потеряла связь с основной линией питания: МАГАТЭ просит о перемирии

Сегодня, 24 марта, Запорожская АЭС потеряла связь с линией электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ .

По состоянию на сейчас крупнейшая атомная станция Европы держится только на одной резервной линии для внешнего электроснабжения.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале переговоров с Украиной и РФ по установлению локального перемирия, чтобы обеспечить возможность ремонта поврежденной линии электропередачи.

Напомним, в начале марта после ремонта возобновили работу высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1" к Запорожской АЭС. Она была отключена в течение 23 дней.

Отметим, Россия давно пытается присоединить ЗАЭС к своей сети. Недавно исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил станцию, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на ней.

Кроме того, страна-агрессор настаивает, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.