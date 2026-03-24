ЗАЭС потеряла связь с основной линией питания: МАГАТЭ просит о перемирии

15:52 24.03.2026 Вт
2 мин
Гросси начал переговоры с Украиной и РФ по "режиму тишины" для ремонта
aimg Валерий Ульяненко
ЗАЭС потеряла связь с основной линией питания: МАГАТЭ просит о перемирии Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)

Сегодня, 24 марта, Запорожская АЭС потеряла связь с линией электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Читайте также: Украина усиливает энергосистему: помощь поступила от МАГАТЭ

По состоянию на сейчас крупнейшая атомная станция Европы держится только на одной резервной линии для внешнего электроснабжения.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале переговоров с Украиной и РФ по установлению локального перемирия, чтобы обеспечить возможность ремонта поврежденной линии электропередачи.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, в начале марта после ремонта возобновили работу высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1" к Запорожской АЭС. Она была отключена в течение 23 дней.

Отметим, Россия давно пытается присоединить ЗАЭС к своей сети. Недавно исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил станцию, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на ней.

Кроме того, страна-агрессор настаивает, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

В начале февраля РФ отклонила предложение США в рамках мирного соглашения о полном контроле Вашингтона над ЗАЭС. Это предоставило бы США право распределять энергию между Украиной и страной-агрессором.

Ранее, в конце декабря, Украина и РФ договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС, что позволило начать восстановление поврежденной линии электропередач.

