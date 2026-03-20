Украина усиливает энергосистему: помощь поступила от МАГАТЭ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о поступлении в страну специального оборудования от МАГАТЭ для энергетиков Николаевской области, которое позволит оперативно выявлять аварии и повысить устойчивость энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства иностранных дел (МИД).

Новая помощь для энергетиков

В четверг, 19 марта, Украина получила очередную партию энергетического оборудования, предназначенного для восстановления инфраструктуры после атак.

Поставка была осуществлена Международным агентством по атомной энергии для АО "Николаевоблэнерго".

Для чего предназначено оборудование

Переданные системы ориентированы на повышение надежности и безопасности энергоснабжения.

Они позволяют своевременно фиксировать перегрузки в сети, быстрее обнаруживать повреждения и эффективнее локализовать аварийные ситуации.

Комплектация была сформирована с учетом текущих потребностей украинского оператора.

Значение международной поддержки

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина выражает благодарность МАГАТЭ и государству-донору, профинансировавшему поставку.

Он отметил, что такая практическая помощь играет важную роль в укреплении устойчивости энергетической системы на фоне постоянных атак на критическую инфраструктуру.

Восстановление энергосистемы

Министр также подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку международных партнеров, которая способствует восстановлению энергосистемы, защите населения и обеспечению стабильной работы ключевых объектов.

Усиление устойчивости регионов

Полученное оборудование позволит энергетикам Николаевской области быстрее реагировать на аварийные ситуации и минимизировать последствия повреждений.

Это особенно важно в условиях повышенной нагрузки и регулярных угроз для инфраструктуры.