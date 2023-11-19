На ЗАЭС произошла утечка воды из пятого энергоблока, - МАГАТЭ

По их информации, эксперты проинформировали о том, что в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который находится в состоянии "горячей остановки", обнаружили бор.

"Борированная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

Тем не менее после проверки выяснилось, что содержание бора во втором контуре охлаждения остается в пределах нормы, радиоактивности там не обнаружено. Россияне ответили на это решением продолжить держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что "будет переоценена после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, 16 ноября в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.

Напомним также, что ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.

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