ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Запорожской АЭС произошел частичный блэкаут

Энергодар, Четверг 16 ноября 2023 09:24
UA EN RU
На Запорожской АЭС произошел частичный блэкаут Фото: на оккупированной ЗАЭС произошел частичный блэкаут (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Частичный блэкаут произошел на оккупированной Запорожской АЭС 14 ноября. К этому привели действия российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Отмечается, что произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС. Запустились дизель-генераторы и системы безопасности, работавшие в течение 90 минут.

За это время оккупационное руководство захваченной Запорожской атомной электростанции выяснило причины блэкаута и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями.

Частичный блэкаут подтверждают инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на оккупированной ЗАЭС.

"Из-за полной непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается опасных случаев его отказов", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

"Энергоатом" отмечает, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже 7 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС окупанція Энергоатом Война в Украине
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени