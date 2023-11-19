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На ЗАЕС стався витік води з п'ятого енергоблока, - МАГАТЕ

Фото: на ЗАЕС стався витік води з п'ятого енергоблока (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованії росіянами Запорізькій АЕС стався витік борованої води з теплоносія першого контуру п'ятого енергоблока. Радіоактивності в другому контурі охолодження, куди стався витік, не виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародного агентства ядерної енергії (МАГАТЕ).

За їхньою інформацією, експертів поінформували про те, що у контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5, який наразі перебуває в стані "гарячої зупинки", виявили бор.

"Борована вода використовується в первинному теплоносії для підтримки ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Тим не менш, після перевірки з'ясувалось, що вміст бору у другому контурі охолодження залишається в межах норми, радіоактивності там не виявлено. Росіяни відповіли на це рішенням продовжити тримати енергоблок №5 в режимі "гарячої зупинки", що "буде переоцінено після того, як почнуть працювати всі котельні, що використовуються для опалення в сусідньому місті Енергодар".

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, 16 листопада в "Енергоатомі" заявили, що на ЗАЕС внаслідок дій інтервентів на 5-му енергоблоці триває витік реагентів з першого контуру в другий.

Додамо, що 14 листопада на станції стався частковий блекаут - було знеструмлено енергоблок №6 ЗАЕС, потім запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин.

Нагадаємо також, що раніше в Міненерго повідомили, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже понад рік не працює.

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Запорізька АЕСМАГАТЭ