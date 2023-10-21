Ситуация на Запорожской АЭС усугубляется, - Минэнергетики

Ситуация на Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Галущенко напомнил, что станция уже больше года не работает. Он также пояснил, что Украина поставляет на ЗАЭС электроэнергию для обеспечения функционирования систем безопасности.

"Но это же объект атомной генерации. И там нужно проводить соответствующие работы по поддержанию состояния оборудования. Эти работы не производятся. Ситуация называется деградацией оборудования", - подчеркнул министр.

Проблемы с электроснабжением станции

МАГАТЭ отметило, что с момента начала войны в начале 2022 года ЗАЭС испытывает серьезные проблемы с электричеством за пределами площадки, что усугубляет риски ядерной безопасности, с которыми сталкивается площадка.

"Неоднократные отключения линий электропередач подчеркивают шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на хранящейся станции", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

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