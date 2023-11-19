На ЗАЭС произошла утечка воды из пятого энергоблока, - МАГАТЭ
На временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура пятого энергоблока. Радиоактивности во втором контуре охлаждения, куда произошла утечка, не обнаружено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международного агентства ядерной энергии (МАГАТЭ).
По их информации, эксперты проинформировали о том, что в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который находится в состоянии "горячей остановки", обнаружили бор.
"Борированная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности", - говорится в сообщении.
Тем не менее после проверки выяснилось, что содержание бора во втором контуре охлаждения остается в пределах нормы, радиоактивности там не обнаружено. Россияне ответили на это решением продолжить держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что "будет переоценена после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, 16 ноября в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.
Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.
Напомним также, что ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.
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