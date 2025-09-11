ua en ru
Задействованы ЕС, Япония и другие союзники. Зеленский рассказал о новых санкциях против РФ

Четверг 11 сентября 2025 13:11
UA EN RU
Задействованы ЕС, Япония и другие союзники. Зеленский рассказал о новых санкциях против РФ Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Ключевыми приоритетами нового пакета санкций против России станут ограничения работы банковского сектора, а также инфраструктуры теневого флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"После вчерашнего целенаправленного вторжения 19 российских дронов на территорию Евросоюза именно сильный 19-й пакет санкций будет лучшим ответом. Сейчас идет наполнение этого пакета", - отметил Зеленский.

По его словам, основные приоритеты - это банковский сектор и банки в странах, которые продолжают торговать с РФ, и инфраструктура теневого флота, которая наполняет бюджет российской войны: капитаны судов, страховщики, терминалы, которые используются для отгрузки нефти, и операторы рынка, которые терпят российские схемы.

"Работаем и против различных схем обхода санкций - готовим специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Также продолжаются консультации между ЕС и США, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности против заработков от российских энергоресурсов", - добавил глава государства.

Синхронизация санкций

Президент Украины также подчеркнул, что также продолжается и синхронизация санкций. Со вчерашнего дня в юрисдикции Украины заработали санкции Великобритании, которые были применены против России и связанных с ней субъектов.

Также уже синхронизированы в Украине санкции Канады и 18 пакетов санкций Евросоюза. Следующий этап - санкции Японии, уже в этом месяце завершим синхронизацию.

"Вместе с партнерами готовим и синхронизацию санкций Украины в других юрисдикциях. Продолжается работа с Канадой и Британией. С начала этого года введено уже 44 пакета санкций Украины против российских юридических и физических лиц, которые работают на войну, и против связанных с ними лиц из других стран", - добавил президент Украины.

По его словам, среди украинских санкций - ограничения против российского ВПК, схем поставки критических компонентов в Россию, заработков российского бюджета, а также против лиц, которые пропагандируют войну или распространяют российское влияние.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что команда европейских чиновников проведет встречу с коллегами в США для обсуждения дальнейшего санкционного давления на Россию.

Перед этим еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсенп отметил, что Евросоюз должен полностью отказаться от закупки российских энергоресурсов и не возобновлять поставки даже после завершения войны.

По его словам, Вашингтон придерживается аналогичной позиции и также выступает за полное прекращение импорта российских нефти и газа.

Кроме того, в Брюсселе продолжается работа над 19-м пакетом санкций против России.

