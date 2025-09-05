В ЕС выступили за отказ от российских энергоресурсов даже после войны в Украине

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен подчеркнул, что даже после завершения войны Европа не должна возвращаться к закупкам российских ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Цель очень и очень четкая. Мы хотим как можно скорее остановить импорт. И в будущем, даже когда наступит мир, я считаю, что нам все равно не следует импортировать российские энергоресурсы, поэтому это не временная санкция. Это то, что останется в силе", - сказал Йоргенсен.

Он выразил мнение, что ЕС больше "никогда не будет покупать ни одной молекулы российских энергоресурсов с момента, когда будет достигнуто соответствующее решение".

По словам комиссара, ЕС сейчас должен срочно решить проблему зависимости от РФ в сфере энергетики.

"Несколько месяцев назад я предложил фактический запрет импорта газа. Это предложение сейчас обсуждается в Европейском парламенте и среди государств-членов. Важно, чтобы мы достигли согласия, потому что нам нужно послать России очень четкий сигнал, что мы больше не будем терпеть шантаж со стороны Кремля", - акцентировал Йоргенсен.

Еврокомиссар отметил, что блок не будет терпеть превращения Россией энергетики в оружие.

"И, конечно, мы не согласимся с тем, что мы косвенно рискуем помогать финансировать войну России", - добавил он.