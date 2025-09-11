ua en ru
Задіяні ЄС, Японія та інші союзники. Зеленський розповів про нові санкції проти РФ

Четвер 11 вересня 2025 13:11
UA EN RU
Задіяні ЄС, Японія та інші союзники. Зеленський розповів про нові санкції проти РФ Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Ключовими пріоритетами нового пакета санкцій проти Росії стануть обмеження роботи банківського сектору, а також інфраструктури тіньового флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Після вчорашнього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю. Зараз триває наповнення цього пакету", - зазначив Зеленський.

За його словами, основні пріоритети – це банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з РФ, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми.

"Працюємо й проти різних схем обходу санкцій – готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між ЄС і США, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів", - додав глава держави.

Синхронізація санкцій

Президент України також підкреслив, що також триває й синхронізація санкцій. Відучора в юрисдикції України запрацювали санкції Британії, які були застосовані проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів.

Також уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Наступний етап – санкції Японії, вже цього місяця завершимо синхронізацію.

"Разом з партнерами готуємо й синхронізацію санкцій України в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн", - додав президент України.

За його словами, серед українських санкцій – обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що команда європейських чиновників проведе зустріч із колегами у США для обговорення подальшого санкційного тиску на Росію.

Перед цим єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсенп наголосив, що Євросоюз має повністю відмовитися від закупівлі російських енергоресурсів і не відновлювати постачання навіть після завершення війни.

За його словами, Вашингтон дотримується аналогічної позиції та також виступає за повне припинення імпорту російських нафти й газу.

Крім того, у Брюсселі триває робота над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

